Poutine propose son aide à l’Arménie pour lutter contre l’épidémie

Le president russe Vladimir Poutine a téléphoné au premier ministre arménien Nikol Pachinian lundi 1er juin pour le féliciter pour son 45e anniversaire et lui souhaiter un prompt rétablissement alors qu’il vient de se placer en isolement, avec toute sa famille, testée positive au coronavirus, qui ne cesse de gagner du terrain en Arménie. Le president russe en a profité pour proposer l’aide de la Russie, où un prudent déconfinement se met en place, selon les régions, dans les efforts déployés par le gouvernement de Pachinian pour endiguer la pandémie en Arménie, où le déconfinement, entamé à la mi-avril et engage dès le 4 mai, s’est traduit par une hausse alarmante du nombre des cas, valant à ce pays qui semblait avoir jugulé la crise après un confinement jugé aujourd’hui trop court et trop laxiste, un taux proche, sinon en terme de mortalité, de celui de l’Iran et de pays gravement touches comme la France. Cet appel téléphonique intervenait peu après que N.Pachinian eut annoncé que son épouse, ses quatre enfants et lui-même, étaient atteints par le virus, et ne présentent pour l’instant pas de symptômes.

Selon un communiqué du gouvernement arménien à l’issue de la conversation, les deux leaders ont parlé de pandémie et des “possibles développements à venir”. “Dans ce contexte, ils ont aussi discuté de la coopération entre les ministères de santé des deux pays”, précise le communiqué. “Le président Vladimir Poutine a souligné la disposition de la Federation de Russie à aider l’Arménie dans la lutte contre la pandémie”, ajoute le communiqué. La Russie, comme la Chine et Cuba, avaient multiplié les opérations humanitaires avec force publicité en mars et au début avril, en envoyant spécialistes et matériels médicaux à des pays européens notamment, gravement touches par l’épidémie, comme l’Italie. Mais après avoir donné l’impression d’être peu affectée par la pandémie, pour avoir très tôt fermé ses frontières, la Russie avait renoncé à ces opérations de communication pour se résoudre à y faire face elle aussi, avec plus ou moins de succès selon les régions, auxquelles le president Poutine, curieusement en retrait, à dû concéder des prérogatives que ne tolérait pas sa conception pyramidale et centralisée du pouvoir. Ces efforts, certes un peu tardifs, ont toutefois commence à payer, même si les chiffres officiels annoncés, en baisse, sont toujours frappés de suspicion, et le pays commence un prudent déconfinement, sauf à Moscou, durement frappée, où les mesures drastiques sont toujours en vigueur à l’iniative du maire Sobianine. Selon un communiqué du Kremlin relative à l’entretien entre MM. Poutine et Pachinian, ce dernier aurait remercié le president russe pour l’aide déjà apportée à l’Arménie par la Russie. Début avril, l’armée russe avait envoyé une équipe de medecins et d’équipement médical spécial à l’Arménie pour aider les autorités locales à détecter et prévenir les cas de coronavirus parmi le personnel militaire arménien et russe dans ce pays. Parmi les équipement envoyés, un laboratoire pour tester le coronavirus et un large éventail de systèmes nécessaires aux tests de COVID-19. Le gouvernement arménien a aussi importé d’autres équipements liés à la lutte contre le coronavirus de Russie. Le bureau de Pachinian a aussi signalé que Poutine avait invité Pachinian à assister au défile militaire qui aura lieu Moscou le 24 juin, dans le cadre des célébrations officielles du 75e anniversaire de la Victoire sur le nazisme qui avaient été marquées a minima le 9 mai, dans Moscou confiné, par une simple cérémonie et des feux d’artifice que les Moscovites ont admire de chez eux. Il a indiqué que le leader arménien espérait pouvoir guérir du virus d’ici là.