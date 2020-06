L’opposition arménienne juge non constitutionnelle l’annulation du referendum par le gouvernement Pachinian

La minorité d’opposition au Parlement arménien a rejeté lundi 1er juin comme inconstitutionnel le projet d’amendement du gouvernement visant à annuler le referendum constitutionnel par lequel il prévoyait de passer le 5 avril pour changer la composition de la Cour constitutionnelle. Les Arméniens devaient passer aux urnes pour se prononcer sur des amendements constitutionnels présentés par le gouvernement censé mettre fin aux pouvoirs du président et de six membres de la plus haute cour du pays qui avaient été nommés sous le gouvernement précédent et qui faisaient l’objet de pressions croissantes du (...)