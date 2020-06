Ameriabank propose un cours de formation sur la banque à distance aux étudiants du centre de technologie de l’information de Gyumri

Dans le cadre de sa politique visant à favoriser le développement du secteur des technologies de l’information dans les régions d’Arménie, ainsi qu’à aider à la mise en œuvre de projets destinés aux jeunes pour améliorer leur éducation et trouver un emploi, Ameriabank coopère avec le Centre des technologies de l’information de Gyumri (GITC) , offrant à ses étudiants la possibilité de suivre une formation à distance à la banque.

La première étape du projet implique des jeunes des régions du Tavush, Vayots Dzor, Lori et Shirak.Les spécialistes de l’Ameriabank leur apprendront à utiliser les outils numériques modernes dans le secteur bancaire et les capacités des technologies de l’information.

Au cours de la première réunion à distance avec Armen Matevosyan, le chef du centre Ameriabank pour la programmation et l’automatisation, les étudiants se sont familiarisés avec les nouvelles approches et méthodes utilisées dans la programmation Web. On leur a confié des missions pour identifier leur potentiel professionnel et leurs intérêts.

Lors des réunions suivantes, les étudiants auront une occasion unique de s’impliquer dans les programmes actuels de la banque, de présenter leurs idées, ainsi que de démontrer leurs compétences et de consolider leurs connaissances dans la pratique.

Selon Artyom Shamtsyan, directeur de l’innovation et de la numérisation d’Ameriabank, le développement du secteur informatique en Arménie est d’une importance primordiale pour la banque.

« En tant que grande institution financière en pleine croissance dans le domaine des services bancaires numériques, nous aidons les étudiants en informatique à devenir des professionnels du marché compétitifs et recherchés », a-t-il déclaré. Selon Artyom Shamtsyan, la coopération avec le GITC vise précisément à cela.

« Notre projet commun contribuera non seulement à résoudre le problème de l’emploi, à l’auto-développement des jeunes dans les régions, mais aussi au progrès technologique dans les régions », a-t-il expliqué.

La directrice du GITC, Amalia Yegoyan, a noté que les cours offerts par le Centre aux étudiants et aux jeunes vivant dans toutes les régions du pays les incitent fortement à développer leur région. « La disponibilité et l’assistance d’Ameriabank est une étape importante dans cette affaire. . Je suis sûre que l’initiative conjointe produira les résultats souhaités », a-t-elle déclaré.

Ameriabank CJSC est l’une des institutions financières les plus dynamiques et les plus importantes du pays. En tant que banque universelle, elle propose une large gamme de services bancaires aux entreprises, d’investissement et de détail innovants dans un ensemble complet. Ameriabank est contrôlée par la Banque centrale d’Arménie. Des informations détaillées peuvent être obtenues sur son site officiel à www.ameriabank.am ou par téléphone (+37410) 56 11 11.

Le Centre de technologie de l’information de Gyumri (GITC) est une fondation à but non lucratif, scientifique et pédagogique, qui dispense une formation postuniversitaire en TIC. Le Centre a été fondé en 2005 par l’Enterprise Incubator Foundation (EIF), le Fund for Armenian Relief (FAR) et Shirak Technologies LLC. L’objectif du Centre est de promouvoir l’expansion de l’industrie informatique d’Erevan vers d’autres régions du pays, d’encourager la décentralisation, de stimuler la formation d’une infrastructure informatique dans le pays et de promouvoir les possibilités d’emploi.