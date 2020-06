L’Arménie modifie le code fiscal pour lutter contre la contrebande et la vente de faux médicaments

L’Assemblée nationale arménienne a approuvé en deuxième et dernière lecture une série d’amendements au Code fiscal, qui proposent des changements dans l’étiquetage des médicaments pour lutter contre leur contrebande et leur contrefaçon.

De nombreuses entreprises arméniennes, même sans propres entrepôts, sans expertise et sans certificat de conformité du ministère de la Santé, importent des médicaments de qualité et de sécurité douteuses des États membres de l’Union économique eurasienne, les étiquettent et les vendent.

Selon les changements adoptés, pour le marquage et l’application des codes-barres sur les médicaments, il est nécessaire d’avoir un certificat de conformité du ministère de la Santé, ainsi que l’enregistrement électronique du code des médicaments, ce qui permettra de lire les informations lors de la numérisation.

En outre, l’adoption des changements permet d’exercer un contrôle efficace sur la circulation des médicaments garantissant la sécurité des citoyens et des conditions de concurrence égales.