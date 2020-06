440 personnes infectés par le Covid-19 en Arménie sont dans un état grave

Quelque 440 patients infectés par le coronavirus sont dans un état grave, a déclaré lundi le ministre arménien de la Santé Arsen Torosyan lors d’un briefing après la réunion d’un groupe de travail gouvernemental mis en place pour faire respecter l’état d’urgence.

Il a déclaré que 55 citoyens sont dans un état critique, dont 16 sont connectés à des ventilateurs. Selon le ministre, tout doit être fait pour que ces chiffres n’augmentent pas, et pour cela chacun doit respecter les règles de sécurité et se désinfecter les mains le plus souvent possible.

« Les cours de formation pour les médecins de famille se poursuivent, car on entend souvent des plaintes selon lesquelles les employés des polycliniques ont de faibles compétences dans la gestion de la maladie à domicile », a déclaré Arsen Torosyan.

Arsen Torosyan a déclaré que seuls les patients dans un état grave sont actuellement hospitalisés en raison du manque de lits dans les unités de soins intensifs.

Selon le Centre national de contrôle et de prévention des maladies, 9 492 cas de coronavirus ont été confirmés lundi matin. Le bilan des morts a atteint 139 et 3402 personnes se sont rétablies.