75% des Arméniens mécontents de la réponse du gouvernement face au coronavirus, selon une enquête

Quelque 75% des Arméniens ne sont pas satisfaits des mesures gouvernementales de confinement face au coronavirus, révèle une nouvelle enquête en ligne.

L’enquête a été menée auprès de 1 700 citoyens de plus de 18 ans par le groupe d’experts Voice of People.

Selon l’enquête, 25% des sondés ont déclaré approuver la prise en charge par le gouvernement de l’épidémie, 56% estimaient que les mesures n’étaient pas suffisantes pour freiner la propagation de l’infection, tandis que 19% ont déclaré que les mesures n’étaient pas justifiées.

Interrogés sur l’impact social et économique de la pandémie, en particulier sur les familles des sondés, 15% ont répondu qu’ils avaient subi une perte d’emploi / d’entreprise, 4% ont répondu que leur entreprise était sur le point de survivre, 8% ont répondu que l’employeur avait envoyé un membre actif de leur famille en congé sans solde, 48% ont déclaré que leur revenu avait considérablement diminué, tandis que 25% ont déclaré que la pandémie n’avait pas affecté leur statut social et économique.

À la question de savoir à quel soutien les personnes interrogées s’attendent en cas de baisse de revenu, 27% ont déclaré s’attendre à un soutien de leurs proches et connaissances, 29% des autorités, 3% des organisations humanitaires, tandis que 41% n’ont pas pu répondre à la question.

The Voice of People rappelle que le gouvernement a alloué plus de 300 millions de dollars pour soutenir la population et les entreprises.

Lorsqu’on leur a demandé si cela avait aidé les gens à faire face à la crise des coronavirus, 6% des sondés ont répondu qu’ils n’avaient pas reçu de soutien du gouvernement bien que cela soit prévu par la loi, 57% n’étaient pas bénéficiaires de programmes de soutien, 28% ont reçu un soutien, mais n’était pas suffisant, seulement 9% ont déclaré avoir réussi à résoudre leurs problèmes grâce au soutien.

Enfin, répondant à la question de savoir comment le gouvernement devrait étendre le soutien aux particuliers et aux entreprises, 9% ont proposé aux autorités d’accorder des allégements fiscaux aux entreprises, 19% ont appelé à un soutien financier plus important à la population, 15% se sont prononcés pour un remboursement plus important des factures de services publics, 40% ont soutenu toutes les mesures, tandis que 17% n’ont pas pu répondre à la question.