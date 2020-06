Mikhaïl Michoustine a félicité Nikol Pashinyan à l’occasion de son anniversaire

Le Premier ministre de la Fédération de Russie Mikhaïl Michoustine a adressé un message de félicitations à Nikol Pashinyan, à l’occasion de son anniversaire.

« Honorable Nikol Pashinyan,

Au nom du gouvernement de la Fédération de Russie et en mon nom personnel, je vous adresse mes sincères félicitations à l’occasion de votre anniversaire.

Je voudrais souligner l’attention constante que vous portez au renforcement des relations amicales russo-arméniennes, du partenariat et des relations entre nos pays. Du point de vue de la gestion, des décisions efficaces sont prises, qui visent à développer la coopération dans les domaines du commerce, de l’économie et de l’investissement, à créer les conditions pour la mise en œuvre de nouveaux projets communs dans les domaines scientifique et technique, humanitaire et autres.

Ce qui est important, c’est l’étroite coopération entre la Russie et l’Arménie au sein de l’Union Économique Eurasiatique. Je suis persuadé qu’avec des efforts conjoints, nous serons en mesure d’identifier pleinement le grand potentiel de l’intégration économique.

Je vous souhaite, cher Nikol Pashinyan, bonne santé, prospérité et succès dans vos activités responsables », lit-on dans le message de félicitations.