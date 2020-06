Au village d’Aragatsavan une fête a rassemblé des dizaines de participants dont beaucoup ne portaient pas le masque et ne respectaient pas la distanciation sociale

Hier 1er juin au village d’Aragatsavan dans la région d’Aragadzodn à l’occasion de la Journée de la défense des enfants fut organisée une manifestation en plein air. Mais les images indiquent que lors de ce rassemblement de plusieurs dizaines de personnes et notamment des jeunes tous les participants ne portaient pas le masque et ne respectaient aucunement la distanciation sociale pourtant obligatoires en Arménie. Mais les élus locaux et notamment du maire du village d’Aragatsavan n’étaient pas présents pour surveiller les obligations sanitaires. Sur les localités de cette manifestation on compte 3 cas de patients infectés par le coronavirus. Un chiffre qui pourrait augmenter de façon importante par ces rassemblements ne respectant pas les consignes du gouvernement.

Krikor Amirzayan