Péniche Anako : réouverture de la terrasse ce mercredi 3 juin !

Communiqué de la Péniche Anako :

Avant toute autre chose, nous espérons que vous vous portez bien et que vous avez pu traverser cette parenthèse aussi sereinement que possible.

Nous sommes heureux de partager cette bonne nouvelle avec vous : la Péniche Anako rouvrira ses portes le mercredi 3 juin !

Dans un premier temps et en attendant la reprise des concerts, la terrasse pourra vous accueillir pour boire un verre, craquer pour une crêpe ou picorer dans notre menu habituel (sur place ou à emporter) de 16 h à minuit tous les jours sauf lundi.

Cette année s’annonçait pour nous comme une fête : à l’occasion des dix ans de la Péniche Anako et pour célébrer ensemble les rencontres et découvertes musicales qui font la magie de ce lieu, nos amis musiciens se sont succédé sur scène chaque mois depuis la rentrée de septembre pour nous offrir de magnifiques concerts, parmi lesquels, le Collectif Medz Bazar, Viken Tarpinian, Adèle Blanchin, Mahmut Demir et Ilker Çakal, Rusan Filiztek, le Trio Dan Gharibian, Dafne Kritharas et Paul Barreyre, Cherchez la femme, Seheno Andriamahatana et son trio … mais aussi tous ceux qui ont eu la gentillesse de répondre à notre appel et auraient du se produire en avril et mai, comme Marion Rampal et Anne Paceo ou encore The Sawmill Sessions.

Un grand merci à tous pour votre amitié et votre soutien, qui nous portent depuis tant d’années !

Il nous tarde de vous retrouver et nous espérons avoir bientôt le plaisir de vous accueillir à bord !

A très bientôt,

Amicalement,

L’équipe de la Péniche Anako

Péniche Anako

Bassin de la Villette - face au 34, quai de la Loire - 75019 Paris

Métro Stalingrad ou Jaurès

Plus d’infos : https://penicheanako.org/