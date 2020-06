Joyeuse fête de Pentecôte

Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, et le Conseil diocésain vous souhaitent une joyeuse et bénie fête de Pentecôte. Plus tôt dans la journée, les Arméniens du monde entier ont célébré la fête de la Pentecôte. Dans la cathédrale, siège de notre diocèse ici à Paris, le célébrant était le très révérend père Krikor Khachatryan, Vicaire général et prêtre paroissial de la cathédrale. Notre primat a prononcé le sermon et les pensées de la journée.

Veuillez trouver ci-joint le clip vidéo du sermon de Mgr. Hovhanessian aujourd’hui à l’occasion de la fête de la Pentecôte en arménien. Ci-dessous un résumé des points clés de son sermon en français.

Dans son sermon, l’évêque Vahan a résumé l’événement biblique qui est le fondement de cette fête : la descente du Saint-Esprit de Dieu sur les apôtres et les disciples de Jésus réunis dans la chambre haute (Actes 2 : 1-13). Le Primat a ensuite énuméré plusieurs raisons pour lesquelles cette fête est importante pour nous. Elle commémore l’événement qui a éclairé les apôtres et les a fortifiés pour aller et prêcher l’Évangile de Jésus-Christ dans le monde entier, y compris l’Arménie, en tant que tel, c’est l’événement qui a donné naissance à l’Église mondiale de Jésus-Christ. La fête célèbre l’accomplissement d’une prophétie du prophète Joël, qui a vécu et prophétisé près de 900 ans avant Jésus. Sa prophétie spécifique se trouve dans Joël 2 : 28–32, auquel l’apôtre Pierre a fait référence le jour de la Pentecôte (Actes 2:16). D’un point de vue liturgique, la fête conclut les 50 jours de Pâques. Enfin, le mot Pentecôte en français vient de la langue grecque signifiant le cinquantième jour. La Pentecôte (hébreu, Chavouot) dans l’Ancienne Alliance a marqué la remise de la Loi à Moïse sur le mont Sinaï, cette création du concept du peuple de Dieu, comme ceux qui adhèrent aux commandements de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le cinquantième jour était le jour où Dieu déversa son Esprit sur ceux qui croyaient en Jésus établissant le concept du nouveau peuple de Dieu, l’Église. Le Primat s’est ensuite concentré sur notre relation personnelle avec cet événement, car chacun de nous baptisé dans l’Église a reçu le Saint-Esprit et devient ainsi membre de la famille du peuple de Dieu que nous appelons l’Église. Monseigneur Vahan a conclu son sermon par une courte prière au Saint-Esprit pour bénir le peuple arménien du monde entier, en Arménie et ici en France. Il a également encouragé les gens à continuer de soutenir l’église et a invité tous les Arméniens de France à travailler ensemble pour renforcer l’Église qui a été créée par le Christ notre Seigneur et promue par les apôtres, grâce au jour de la Pentecôte.

Que les bénédictions du Saint-Esprit descendent sur vous et sur les membres de votre famille et vos proches, et renouvellent en nous la fontaine de foi, d’espérance et d’amour, l’esprit d’harmonie, d’unité et de pardon et nous protègent des ennemis, visibles et invisibles. Amen