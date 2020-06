Trois footballeurs dont Artak Yedigaryan quittent Pyunik Erévan

En fin de contrat avec le club arménien de la capitale, Serguey Chevchuk, Maxim Jestokov et Artak Yedigaryan ont quitté Pyunik Erévan vient d’affirmer le service de presse du club.

Le milieu de terrain Serguey Chevchuk était arrivé au club en mars 2019. L’Ukrainien a joué 37 rencontres avec Pyunik Erévan, marqué 2 buts et réalisé 15 passes décisives. Artak Yedigaryan le milieu de terrain offensif était revenu à Pyunik Erévan en juillet 2019. Il a disputé 21 rencontres, marqué 5 buts et réalisé 2 passes décisives. Enfin Maxim Jestokov le défenseur était arrivé à Pyunik Erévan en juillet 2018. Il a disputé 55 rencontres marqué 6 buts et réalisé 2 passes décisives avec le club arménien.

Krikor Amirzayan