L’attaquant international Artur Miranyan quitte Pyunik Erévan

Artur Miranyan, l’international arménien et attaquant de Pyunik Erévan a quitté son club d’après l’information émise par le site officiel de Pyunik. Artur Miranyan était revenu à Pyunik en 2018 et participé à 34 rencontres et marqué 14 buts. Sous les couleurs de Pyunik Erévan au total de sa carrière il avait joué 46 rencontres marqué 15 buts et réalisé 6 passes décisives.

« Avec Pyunik Erévan je garde de bons souvenirs. Je remercie Pyunik pour tout et lui souhaite de nouvelles réussites » a indiqué sur Instagram Artur Miranyan.

Krikor Amirzayan