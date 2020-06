Un boxeur arménien d’Italie rêve de recevoir une proposition de sa patrie

Le jeune boxeur Grigor Davtyan, 14 ans, vit dans la région italienne de Ligurie. Il représente le club All Boxing Team et compétitionne dans la catégorie 47kg.

« Je fais de la boxe depuis l’âge de 10 ans. Au début, j’étais impliqué dans la lutte, mais après un certain temps, j’ai réalisé que la boxe me tenait à cœur. Je me suis entraînée en Allemagne pendant deux ans et je me suis entraînée en Italie depuis deux ans déjà. Mon père m’entraîne. J’ai participé à 7 tournois, j’ai été reconnu comme le champion de la Ligurie », a déclaré Grigor Davtyan.

Le jeune athlète a hérité de son amour de la boxe de son père, Martun Davtyan, qui a été reconnu à deux reprises comme le champion arménien de kickboxing dans sa jeunesse.

"Grigor est né en 2006 à Erevan. Notre famille a déménagé en Allemagne en 2016, et deux ans plus tard nous avons déménagé en Italie. Grigor était un lutteur en Arménie. Après avoir lutté en Allemagne pendant une courte période, il a commencé la boxe. Je travaillais moi-même en Allemagne en tant qu’entraîneur de boxe. Après avoir déménagé en Italie, j’ai reçu une licence d’entraîneur de la Fédération italienne de boxe, et maintenant je continue mon travail ici.

Grigor a remporté presque tous les combats auxquels il a participé ; il a vaincu le champion de la Ligurie. Les entraîneurs italiens sont très contents de lui et disent même qu’il n’y a pas de boxeur comme Grigor en Italie dans son groupe d’âge. Jusqu’en novembre, Grigor combattra dans le groupe d’âge 13-14 ans et après novembre — dans le groupe d’âge 15-16 ans.

Nous sommes en contact permanent avec les représentants de la Fédération de boxe d’Arménie. Nous suivons de près la situation autour de la fédération.

En cas de réception d’une proposition de l’Arménie, Grigor se fera un plaisir de présenter sa patrie ; « ce n’est pas seulement son rêve, mais aussi celui de notre famille » a déclaré le père de Grigor, Martun Davtyan.