Des entreprises familiales arméniennes détruites à Los Angeles au milieu des émeutes

Le journaliste Wally Sarkeesian a partagé sur Facebook des photos de l’entreprise d’une famille arménienne détruite par des voleurs à Los Angeles au milieu des émeutes en cours.

« Los Angeles : entreprise familiale arménienne de 30 ans qui a été complètement détruite, inventaire volé et vandalisé la nuit dernière !!! voyous et voleurs qui ont attaqué, détruit et volé non pas des manifestants mais des voyous ... », écrit- il .

Associated Press a également rapporté que « les dommages causés par la violence de samedi comprenaient des vitres brisées dans presque tous les magasins le long d’une partie de l’avenue branchée de Melrose ».

Selon l’agence, Alan Kokozian a regardé à travers un trou dans le toit du magasin de chaussures de Tony K, où le feu avait pris et la plupart de son inventaire avait été volé ou endommagé. Comme l’a noté l’AP, il avait plaidé pour que les gens épargnent son établissement et a été frappé à la tête avec une bouteille.

« Ce n’était pas une protestation politique », a noté Alan Kokozian.

Plus tôt, le maire de Los Angeles a annoncé le couvre-feu de 20 heures à 5 heures dans la ville au milieu des émeutes causées par la mort de l’Afro-américain George Floyd tué par un officier de police du Minnesota.