Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et sa famille infectés par le coronavirus

Le Premier ministre arménien l’a annoncé sur sa page facebook : lui et sa famille sont contaminés par le coronavirus. C’est lui qui aurait transmis le virus aux membres de sa famille qui n’ont toutefois pas de fièvre, a-t-il précisé. Nicol Pachinian va travailler dans les prochains jours en confinement. Selon le Premier ministre, il aurait été lui-même contaminé par l’un de ses collaborateurs qui place les dossiers avant les séances du gouvernement, un collaborateur qui n’aurait pas porté le masque. On n’a su que plus tard que ce dernier avait été infecté par le coronavirus.

Krikor Amirzayan

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3067514960000475&ref=watch_permalink