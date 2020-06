Célébrations de la messe de la Pentecôte

Long, le temps suspendu a paru une éternité.

Après plus de deux mois de confinement et une crise sanitaire cataclysmique, entraînant sa cohorte de décès, ce dimanche 31 mai était célébrée en public et portes grandes ouvertes la messe de la Pentecôte dans la plupart des églises apostoliques arméniennes de Marseille et de sa région.



Dix jours après l’Ascension et cinquante jours après la Sainte Résurrection, l’Église apostolique arménienne célèbre cette fête qui symbolise la descente du Saint-Esprit sur les apôtres dans la chambre haute.

Cet événement est rapporté dans le Nouveau Testament.



Malgré l’ambiance lourde, c’est d’un pas léger que plusieurs dizaines de fidèles sont venus se recueillir et suivre l’homélie du Père Aram Ghazaryan en la Cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs du Prado, ainsi que celle du Père Archen Movsesyan en l’Église apostolique arménienne Saint-Grégoire l’Illuminateur de Beaumont.



Le port du masque obligatoire ne dissimulait pas la joie de certains à ce retour à la vie sociale et communautaire, malgré les gestes barrières et la distanciation de rigueur imposés.

Jamais loin de leur église et de leur foi chrétienne, beaucoup avaient suivi les messes 2.0 retransmises sur les réseaux sociaux durant la période de confinement.

Avec réactivité et imagination, les Conseils paroissiaux avaient répondu à l’attente des fidèles.

D’Etchmiadzine à Marseille en passant par Paris entre autres diocèses, le digital religieux prenait place dans les foyers arméniens.



Robert Azilazian, président du Diocèse de l’église apostolique arménienne en France et président de la Cathédrale du Prado, Gilbert Derderian, président du Conseil paroissial de l’Église apostolique arménienne Saint-Grégoire l’Illuminateur, assisté par les membres de leur Conseil, avaient organisé avec méticulosité l’accueil des fidèles dans le respect des règles sanitaires.

Dans la cour de l’église où à l’entrée de la cathédrale, des solutions de gel hydroalcoolique et des masques chirurgicaux offerts (plus de 2 000 masques) par Renaud Muselier, président de la Région Sud, étaient mis à la disposition du public.



Sur les bancs de l’église à Beaumont, des marquages aux couleurs de l’Arménie imposaient les distances requises.

Suivant une bulle pontificale et les recommandations diocésaines, les salutations de Paix étaient portées sans accolades et contacts physiques.

Les communions et l’embrassade de la Sainte Bible ainsi que de La Croix étaient bien entendu proscrites.

Préparé dans les conditions sanitaires strictes, le « Mas » était distribué aux fidèles en fin de cérémonies.

La mémoire du regretté Patrick Devedjian et celle des nombreux disparus suite au Covid étaient dans l’esprit de tous les fidèles.



Les présidents Azilazian et Derderian rendaient hommage à toute la communauté arménienne de France, qui avait fait preuve d’une solidarité exemplaire lors de cette pandémie.

Nous rappellerons les nombreuses opérations de bienfaisance que les Arméniens de France ont entreprises avec beaucoup de générosité auprès de leur communauté, mais également en venant en aide aux hôpitaux, aux personnels soignants, aux policiers et autres corps de sûreté.



100% français et 100% arménien, solidaires et actifs, ces nombreux Français d’origine arménienne ont, une fois encore, démontré qu’ils faisaient partie intégrante de la République.

Alain Sarkissian