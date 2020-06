Amundi-ACBA Asset Management débloque 30 000 euros pour payer les frais de scolarité des étudiants de l’Université française d’Arménie

Amundi-ACBA Asset Management fournira une assistance aux étudiants de l’Université française d’Arménie, a rapporté le service de presse de la banque ACBA-Crédit Agricole.

Il a déclaré que la société débloquerait un total de 30000 euros qui seront utilisés pour payer les frais de scolarité des étudiants pour l’année académique 2019-2020.

« Une situation difficile s’est développée à travers le monde et en Arménie ces jours-ci, qui a également touché de nombreux étudiants. Pour nous, une éducation de haute qualité est une valeur, et dans la mesure de nos capacités, nous avons toujours facilité et aidé de nombreux étudiants à obtenir une éducation », a déclaré la société.

Il a également déclaré qu’au printemps 2019, il avait signé un protocole de coopération avec l’Université française d’Arménie, par lequel Amundi-ACBA Asset Management devait investir 40000 euros de ses bénéfices dans divers projets éducatifs de l’université au cours des trois prochaines années.

« Cependant, compte tenu de la situation actuelle, nous avons réorienté notre aide en lançant ce programme d’aide aux étudiants. Nous espérons que cette situation sera bientôt dans le passé », a indiqué la société.

Amundi-ACBA Asset Management a été fondée par la banque ACBA-Crédit Agricole et la société française AMUNDI, la plus grande société de gestion d’actifs en Europe, qui figure également parmi les dix premières sociétés de gestion d’actifs au monde. Amundi-ACBA Asset Management est l’une des deux sociétés gérant les fonds de pension arméniens.