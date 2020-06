La banque ACBA-Crédit Agricole continue de financer les PME et l’agriculture

La banque ACBA-Crédit Agricole continue de fonctionner de manière spéciale en fournissant une aide financière aux PME et au secteur agricole, ainsi qu’en mettant en œuvre une série de programmes destinés à les aider à accélérer leur développement, a rapporté le service de presse de la banque.

« En travaillant en urgence, nous n’avons pas cessé de financer les domaines, qui sont importants et stratégiques pour le pays et sa société. Désormais, l’une de nos tâches les plus importantes est d’assurer le bon financement des PME et de l’agriculture », a indiqué la banque. a déclaré dans un communiqué de presse.

En tant que l’un des principaux créanciers du secteur agricole arménien et consciente de tous les risques liés à la situation actuelle, la banque poursuit le processus naturel de prêt au secteur agricole.

« Nos clients peuvent remplir des demandes de prêts en ligne, ce qui accélérera et facilitera davantage le processus de prêt et minimisera les contacts personnels entre nos employés et nos clients », a expliqué la banque.

Du début de 2020 à ce jour, la banque a accordé des prêts au secteur agricole à hauteur de 13,9 milliards de drams, dont 5,2 milliards de drams en mars. Les prêts aux PME se sont élevés à 12,4 milliards de drams, dont 5,4 milliards de drams en mars.

La Banque poursuit le processus ininterrompu de financement de ces domaines, en participant aux programmes gouvernementaux visant à neutraliser les conséquences économiques de l’épidémie du coronavirus, en particulier en subventionnant les prêts agricoles et aux PME, en cofinançant les prêts aux PME et en refinançant les prêts aux PME.

En cas de questions, les clients peuvent appeler les numéros de la banque 24h / 24 au 010 31 88 88, 010 31 99 99 ou écrire un message sur la page Facebook de la banque.

L’ACBA a été créée en 1995 dans le cadre du programme TACIS de l’UE. Grâce à une coopération à long terme et mutuellement bénéfique entre ACBA et le Crédit Agricole français, ce dernier est devenu le plus grand actionnaire d’ACBA en septembre 2006. ACBA a été restructurée, devenant une société anonyme et a été renommée banque ACBA-Crédit Agricole.