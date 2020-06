Les opérateurs de télécommunications arméniens démentent les allégations liées à la théorie du complot 5G

Les trois opérateurs de communications mobiles d’Arménie Ucom, Beeline et Viva-MTS ont publié une déclaration commune concernant des articles provocateurs et anti-scientifiques sur le réseau 5G.

Dans leur communiqué publié par les bureaux de presse des entreprises, les fournisseurs de communications mobiles affirment que les allégations concernant les réseaux 5G n’ont rien à voir avec la réalité. Ils disent que seuls les réseaux 2G, 3G, 4G et 4G + / LTE Advanced fonctionnent en Arménie, pour chacun desquels la Commission de régulation des services publics a fourni des bandes de fréquences correspondantes.

« Ces informations sont ouvertes et accessibles. Le rééquipement et l’extension sont effectués exclusivement dans des réseaux en 2G, 3G, 4G et 4G + / LTE Advanced », indique le communiqué.

Les trois fournisseurs arméniens de téléphonie mobile, opérant avec des licences accordées par les institutions autorisées, exhortent tout le monde à s’abstenir de diffuser des déclarations non vérifiées et scientifiquement infondées qui sèment la panique parmi les citoyens et constituent une menace pour les biens des opérateurs.

Il est souligné dans la déclaration que dans la situation créée en raison de la pandémie de coronavirus, trois opérateurs font de leur mieux pour s’assurer que les abonnés arméniens soient constamment en contact avec leurs proches, partenaires et personnes importantes vivant dans différents pays du monde, puissent travailler en ligne, étudiez et restez à la maison pour éviter la propagation du virus.

Les entreprises préviennent qu’en cas de nouvelle diffusion de déclarations menaçantes et provocantes, elles seront obligées de se tourner vers les forces de l’ordre.

Selon les médias, les partisans de la « théorie du complot » dans différents pays du monde désactivent les tours mobiles 5G, estimant qu’elles auraient une influence sur la distribution de COVID-19. Pendant ce temps, les médecins affirment sans équivoque qu’aucune onde radio, y compris celles provenant des tours de communication 5G, ne peut propager le coronavirus.

Ucom Arménie (Universal Communications) a été fondée en 2007. Ucom, étant l’un des leaders sur le marché des télécommunications d’Arménie, fournit une gamme complète de services dans ce domaine : Internet symétrique haut débit, télévision IP, téléphonie numérique.

« VEON Armenia » CJSC (marque Beeline) fournit des services de communication fixes et mobiles. Depuis avril 2007, 100% des actions de VEON Armenia CJSC (anciennement ArmenTel CJSC) appartiennent au groupe Veon, l’un des plus grands opérateurs de communication intégrés au monde.

Viva-MTS (MTS Armenia CJSC) opère sur le marché arménien depuis 2005. Le propriétaire d’une participation de 100% dans la société est Mobile Telesystems OJSC (MTS), le plus grand opérateur de téléphonie mobile en Russie et dans la Communauté des États indépendants.