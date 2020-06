Les cartes SIM téléphoniques de Beeline en Arménie seront vendues dans les bureaux de Haypost

Les cartes SIM téléphoniques de Beeline en Arménie seront vendues dans les bureaux de l’opérateur postal national Haypost, où il sera également possible de remplir une demande de connexion à Internet et à la télévision.

La société Beeline CJSC et Haypost a annoncé le début de la coopération, dans le cadre de laquelle il sera possible d’acheter des cartes téléphoniques Beeline dans les bureaux de poste, ainsi que de souscrire à un certain nombre de services.

« Beeline a toujours été fière de son réseau développé de bureaux de vente et de service, auquel des centaines de succursales Haypost vont désormais se joindre, offrant une augmentation significative de l’accès à nos services de communication. Beeline se soucie toujours de la commodité de ses clients, et je suis sûr que ce n’est que le début de notre coopération », a déclaré le PDG de Beeline en Arménie.

Le directeur par intérim du CJSC Haypost, Hayk Karapetyan, a pour sa part déclaré que le développement de l’organisation qu’il dirige se fera désormais dans le cadre d’une offre de services plus pointue et de qualité.

L’opérateur postal national, a-t-il dit, compte actuellement 900 succursales à travers le pays. Il s’agit d’un énorme potentiel qui sera utilisé pour mettre en œuvre des programmes conjoints avec des partenaires.

« L’accord signé avec Beeline est notre première étape dans le processus de formation du premier opérateur mobile virtuel en Arménie. Nous serons déterminés à développer des programmes communs avec des partenaires commerciaux et à offrir de nouveaux services de haute qualité à nos clients. Nous veillerons à ce que l’opérateur national devienne synonyme de partenariat fiable et de qualité », a déclaré Hayk Karapetyan.

Dans les bureaux de Haypost, les clients recevront le plan tarifaire « Smart 350+ », dont le coût est de 400 drams. Les frais d’abonnement du plan tarifaire sont de 350 drams, pour lesquels l’abonné bénéficie de 1000 minutes pour le réseau mobile de Beeline, de 10 minutes pour les autres réseaux d’Arménie et de la République du Haut-Karabagh, de 10 SMS et de 1000 Mo d’Internet pour une période de sept journées.

Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur le site Web en envoyant un message à la page Facebook officielle de Beeline Arménie, en appelant le numéro gratuit 0611 ou le bureau de vente et de service Beeline le plus proche.