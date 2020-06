L’ambassade d’Inde salue la décision d’Erevan d’installer une statue de Gandhi

L’ambassade d’Inde en Arménie a salué la décision du conseil municipal d’Erevan d’installer la statue du Mahatma Gandhi dans la ville.

« C’est avec une grande joie que l’Ambassade d’Inde à Erevan salue la récente décision du Conseil des anciens d’Erevan d’installer la statue du Mahatma Gandhi offerte par l’Inde à la ville. Ce sera un hommage digne d’un grand leader mondial à l’occasion de la célébration mondiale du 150e anniversaire de Gandhiji. Ce sera également un symbole des relations historiques et amicales séculaires entre l’Inde et l’Arménie. Il convient de mentionner que les relations entre l’Inde et l’Arménie ont des racines séculaires qui remontent à 149 avant JC. Dans l’Inde médiévale, il y avait une communauté arménienne dynamique et prospère en Inde. La première église arménienne a été construite en 1562 en Inde et jusqu’à ce jour, nous préservons fièrement la riche culture et l’architecture du patrimoine de l’Arménie dans les villes de Calcutta, Chennai, Mumbai, Lucknow et Surat. Non seulement les églises et autres monuments, mais aussi les cimetières arméniens sont préservés sur la terre indienne. Ce symbole de l’amitié est resté intact pendant les périodes troublées de la Première Guerre mondiale. À l’époque moderne, nos relations se sont renforcées et approfondies. L’Inde a été l’un des premiers pays à reconnaître l’Arménie indépendante. Nos relations bilatérales dans le monde d’aujourd’hui sont excellentes et vont au-delà de nos liens culturels et couvrent les aspects politiques, économiques, commerciaux, humanitaires, sécuritaires et autres. L’Inde a également fièrement participé à l’avancement technologique de l’Arménie par le biais de son unique Centre d’excellence Inde-Arménie en informatique, dans lequel plus d’un tiers des ressources informatiques totales de l’Arménie ont été formés et, ce qui est une force vitale pour l’économie de l’Arménie et la base des exportations informatiques.L’Inde et l’Arménie ont un partenariat de développement solide favorisant le partage de l’expertise, des connaissances et du renforcement des capacités par le biais des programmes indiens de coopération technique et économique et d’autres programmes de bourses en Inde. Dans ce contexte, l’Ambassade d’Inde remercie vivement le Gouvernement arménien et la municipalité d’Erevan d’avoir adopté la décision d’installer la statue du Mahatma Gandhi à Erevan. C’est un hommage digne du Mahatma Gandhi, qui appartient à l’humanité entière. Les Nations Unies ont déclaré l’anniversaire du Mahatma Gandhi, le 2 octobre, Journée internationale de la non-violence. Nous espérons sincèrement que la statue du Mahatma Gandhi à Erevan inspirera la jeune génération sur les enseignements, les principes et la pertinence du Mahatma Gandhi et promouvra la cause de la paix et de la non-violence » a déclaré l’ambassade dans un communiqué.