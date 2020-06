Le ministre Suren Papikyan et la directrice de la mission de l’ USAID en Arménie discutent des réformes administratives et territoriales

Le ministre arménien de l’administration territoriale et des infrastructures, Suren Papikyan, et la directrice de la mission de l’USAID en Arménie, Deborah Grieser, ont eu une discussion en ligne sur les réalisations enregistrées dans le processus de réformes territoriales et administratives de l’Arménie avec la coopération entre le ministère et l’USAID et décrivant le futur cadre de coopération.

Le ministre Suren Papikyan a remercié pour le soutien apporté aux réformes de l’autonomie locale en Arménie et s’est dit convaincu que les inconvénients causés par la nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19) n’affecteront pas les relations amicales entre les gouvernements des deux pays.

Deborah Grieser a hautement apprécié la riche expérience de partenariat dans le renforcement de la démocratie locale et a réaffirmé la volonté du gouvernement arménien de soutenir les initiatives visant le développement des capacités communautaires et le gouvernement décentralisé.

Au cours de l’entretien, le ministre Suren Papikyan a évoqué les actions du gouvernement et les réformes législatives dans le processus de consolidation communautaire.

« Après deux ans d’études et de conclusions, nous parlons déjà publiquement de l’efficacité de la consolidation communautaire », a déclaré le ministre.

« L’USAID considère également la poursuite du processus de consolidation communautaire comme une question clé et un objectif. Nous pensons que grâce à l’autonomie locale décentralisée et plus développée, il est possible d’assurer de nouvelles perspectives de développement de l’économie dans les zones rurales. Cela les rendra plus résilients, ce qui est particulièrement vital pour répondre à la crise du COVID-19 », a déclaré Deborah Grieser.

Les parties ont réaffirmé leur volonté mutuelle d’approfondir la coopération actuelle.