Anoush Pogossian récompensée du prix 2020 US Presidential Scholars in the Arts

La clarinettiste arméno-américain Anoush Pogossian, 17 ans, de Glendale (Verdugo Academy) a reçu le prix 2020 Presidential Scholars in the Arts.

« La National YoungArts Foundation félicite la 56e classe des boursiers présidentiels américains, avec une reconnaissance spéciale aux 20 boursiers présidentiels américains dans les arts (liste complète ci-dessous) qui sont les lauréats des prix YoungArts et ont été nominés pour l’honneur par YoungArts », a déclaré la National YoungArts Foundation. .

Le programme de bourses présidentielles des États-Unis est décrit comme « l’un des plus grands honneurs de la nation pour les étudiants » aux États-Unis d’Amérique.

« J’ai le privilège de féliciter le Presidential Scholars Class of 2020 pour ses résultats scolaires exceptionnels, son service communautaire et son leadership », a déclaré la secrétaire américaine à l’Éducation, Betsy DeVos. « Ces jeunes exemplaires ont excellé à l’intérieur comme à l’extérieur. Et, bien qu’ils soient confrontés à des défis sans précédent alors qu’ils terminent leurs études secondaires dans un monde qui semble très différent de ce qu’il était il y a quelques mois à peine, leur détermination, leur résilience et leur engagement envers l’excellence leur seront utiles lorsqu’ils poursuivront leurs prochaines étapes. "