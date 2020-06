Première rencontre officielle entre Nikol Pashinyan et Arayik Haroutiounian à Erevan

La rencontre du Premier ministre de la République d’Arménie Nikol Pashinyan et du Président de la République d’Artsakh Arayik Haorutiounian s’est tenue au gouvernement.

« Honorable Président de la République d’Artsakh,

je suis très heureux de vous saluer ici. Il s’agit de la première rencontre officielle à Erevan depuis votre élection. Aujourd’hui, nous célébrons l’une des victoires les plus glorieuses de notre peuple, le Jour de la bataille héroïque de Sardarapat, le Jour de la République, qui a un très grand symbole, montrant comment les dirigeants peuvent changer le sort du pays et du peuple.

Cette journée a un grand message et il est symbolique que nous tenions notre première rencontre officielle en République d’Arménie, à Erevan, ce même jour. Je pense qu’après les élections, toutes les conditions préalables ont été créées pour que les gouvernements et les autorités de la République d’Arménie et de la République d’Artsakh passent au stade de mise en œuvre des programmes stratégiques à long terme. Et, bien sûr, nos stratégies et nos programmes doivent être combinés autant que possible pour augmenter l’effet de synergie.

Pendant ce temps, nous avons discuté, en particulier, de nombreuses questions liées à l’organisation de nos affaires communes dans le domaine de l’agriculture, de la production, des technologies. En ce qui concerne la sécurité, l’Arménie et l’Artsakh sont des zones de sécurité communes et, à cet égard, nos actions et nos défis sont évidents. Je suis convaincu que nous serons en mesure de relever ensemble les défis, de gérer ces défis et d’amener notre patrie sur une voie de développement stratégique et durable »,- a noté Pashinyan.

A son tour, le Président Haroutiounian a noté. « Merci, Monsieur le Premier ministre,

je saisis cette occasion pour me joindre à toutes les félicitations qui ont été entendues aujourd’hui. Ce n’est pas un jour accidentel, c’est un jour historique aujourd’hui, c’est un jour impératif, et oui, comme vous l’avez noté, il est important de comprendre que beaucoup dépend des dirigeants. Surtout aujourd’hui, un travail harmonieux donnera plus d’efficacité au développement de notre patrie, la République d’Artsakh et la République d’Arménie. Je voudrais exprimer ma volonté de partager avec vous les engagements importants pris envers notre pays à ce stade crucial, décisif et historique.

L’approfondissement de l’intégration sera l’un des principaux sujets pour moi en tant que président élu du pays, et ce n’est pas un hasard si nous pensons avoir une unité distincte sous la forme d’un comité d’intégration. Mon décret stipule déjà qu’il doit être créé.

En ce qui concerne la sécurité,, comme vous l’avez noté, nous avons une coopération plus importante dans l’armée de défense, mais nous avons des problèmes dans d’autres domaines de la sécurité, où le travail commun est très important.

Quant à l’économie, nous n’avons pas d’alternative. Nous poursuivons la même politique économique dans le même domaine économique, en tenant compte des particularités de l’Artsakh, de l’attention particulière portée à l’Artsakh, et nous pensons que nous pouvons avoir des tarifs plus élevés. Franchement, Monsieur le Premier Ministre, je m’attends au même rythme de votre soutien qu’au cours de vos activité ces dernières années, afin que nous puissions voir des exemples plus vivants du développement de l’Artsakh dans un avenir proche. Je vois l’opportunité de changer, de développer et de présenter l’Artsakh comme un berceau important pour les Arméniens. Je tiens à vous remercier encore une fois pour cet accueil en cette journée historique. » :

Au cours de la réunion, les interlocuteurs ont discuté d’un certain nombre de questions liées au développement de la coopération entre les gouvernements d’Arménie et d’Artsakh.