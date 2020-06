Nikol Pashinyan a adressé un message de félicitations au Premier ministre éthiopien

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé un message de félicitations au Premier ministre de la République Fédérale Démocratique d’Éthiopie Abiy Ahmed à l’occasion de la Fête nationale du pays.

« Je vous félicite chaleureusement, ainsi que le peuple amical d’Éthiopie, à l’occasion de la Fête nationale de la République Démocratique Fédérale d’Éthiopie.

J’exprime mon désir et mon engagement sincères d’approfondir l’amitié qui relie nos peuples depuis plus de 1 400 ans. La meilleure façon d’y parvenir est d’assurer le développement et l’élargissement continus d’une coopération mutuellement bénéfique entre nos deux pays. J’espère que la nouvelle Ambassade de la République d’Arménie à Addis-Abeba donnera un nouvel essor et une nouvelle qualité à cette coopération dans le cadre de ses activités.

Je suis profondément impressionné par la vision et la détermination de vous et du gouvernement éthiopien d’aller de l’avant sur la voie des réformes politiques et socio-économiques. Je suis sur qu’il sera marqué par de nouvelles réalisations de développement durable pour l’Éthiopie.

Je vous souhaite une bonne santé et du succès, ainsi qu’un peuple amical d’Ethiopie, paix et prospérité. »