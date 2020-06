Les enfants de l’ancien chef de la sécurité azerbaïdjanaise ont acquis des propriétés de luxe au Royaume-Uni selon le journal The Guardian

Une enquête a révélé qu’une série de propriétés de luxe, dont une maison de 17 millions de livres près de Harrods, appartenaient aux enfants de l’ancien chef de la sécurité de l’Azerbaïdjan, rapporte The Guardian .

Eldar Mahmudov a été limogé en tant que ministre de la Sécurité nationale par une ordonnance présidentielle en 2015. Aucune explication officielle n’a été donnée pour sa révocation.

Selon The Guardian, des caches de fichiers clients piratés de la Cayman National Bank (Isle of Man) Ltd (CNBIOM) en novembre 2019, puis publiés en ligne, révèlent que la famille de Mahmudov a construit un empire commercial et immobilier estimé à 100 millions d’euros.

Presque tous ses actifs ont été acquis par le biais de sociétés liées au garçon de Mahmudov, Anar, 36 ans, et à sa fille, Nargiz Mahmudova, 31 ans.

Les dossiers révèlent qu’en juin 2016, un responsable de la conformité de CNBIOM a rédigé une note interne sur un réseau « d’entités connectées » liées à Britannia Group Ltd qui étaient toutes des sociétés Mahmudov.

L’enquête a révélé que les Mahmudov possédaient également des propriétés et des sociétés à Majorque, au Luxembourg et en Lituanie.