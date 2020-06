L’Arménienne Masha Mnjoyan impressionne le jury de The Voice Australia

Masha Mnjoyan, lauréate du premier The Voice Armenia, a fait ses débuts au The Voice Australia.

Masha a obtenu une ovation debout après avoir tourné les chaises des quatre juges lors de son audition à l’aveugle.

Elle a livré une interprétation entraînante de All By Myself de Céline Dion avant de choisir Kelly Rowland de la renommée de Destiny’s Child comme juge pour la version australienne de The Voice.

Boy George et Delta Goodrem ont fait des appels passionnés pour qu’elle rejoigne leur équipe, mais Masha Mnjoyan a finalement choisi Rowland, lauréate du Grammy Award.