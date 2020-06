Le Musée arménien d’Amérique numérisera l’Évangile de Garabed daté de 1207 après JC

Le Musée arménien d’Amérique numérisera l’une des pièces les plus importantes de sa collection, l’Evangile de Garabed datant de 1207 après JC.

L’Evangile de Garabed a été livré par le personnel du Musée au Northeast Document Conservation Center plus tôt cette année et le processus de numérisation devrait commencer très bientôt, a déclaré le Musée dans un article sur Facebook.

« Ce projet fait partie de nos efforts continus pour maintenir et préserver à perpétuité un programme actif de collecte, de conservation et de documentation des artefacts, livres et publications arméniens », a ajouté le Musée.