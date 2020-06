Eglise Armenienne St-Sahag de Valence : Joyeuse fête de la Pentecôte !

Հոգեգալուստի Բարի Տօն։🕊️🙏🕊️

Joyeuse fête de la Pentecôte ! 🕊️🙏🕊️

Հոգեգալուստի տօնը, Սբ.Զատիկէն 50 օր ետք, կը խորհդանշէ Սբ.Հոգիի գալուստը, Քրիստոսի կողմէ խոստացուած, եւ առաքեալներու վրայ տարածուած։

Այսպիսով կ’իրականանայ առաքեալներուն տուած Քրիստոսի խոստումը Համբարձման օրը, 10 օր առաջ։

« Այլ, երբ Սուրբ Հոգին իջնի ձեր վրայ, զօրութիւն պիտի առնէք եւ ինձ վկաներ պիտի լինէք Երուսաղէմում, ամբողջ Հրէաստանում ու Սամարիայում եւ մինչեւ երկրի ծայրերը » ։

(Գործք 1.8)

Ստանալով Սբ.Հոգիին զօրութիւնը, առաքեալները քաջութիւնը կ’ունենան Վերնատունէն դուրս ելլելու, ուր եւ երկիւղով պատուած էին։ Անմիջապէս կը սկսին վկայել Քրիստոսի Յարութեան մասին, Իր վարդապետութիւնը ծանուցելու, եւ մկրտելու։

La Pentecôte, cinquante jours après Pâques, célèbre la venue de L’Esprit saint, promis par Jésus, et répandu sur les apôtres.

Ainsi se réalise la promesse faite par le Christ aux apôtres au moment de son Ascension, une dizaine de jours plus tôt :

« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8).

Ayant reçu la force de l’Esprit, les apôtres ont alors le courage de sortir de la salle du Cénacle où ils étaient craintivement enfermés. Ils commencent aussitôt à témoigner de la résurrection du Christ, à faire connaître son enseignement et à baptiser.