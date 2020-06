Racisme anti-arménien : Deux arrestations

Un habitant de la ville centrale de Konya H.A. a été arrêté à son domicile, soupçonné d’avoir envoyé des messages menaçants à la Fondation Hrant Dink, a annoncé samedi le ministre turc de l’Intérieur.

Le carreleur professionnel de 25 ans avait le téléphone portable qu’il a utilisé pour lancer les menaces. Le téléphone a été confisqué pour examen et le suspect a été emmené à Istanbul pour un nouvel interrogatoire, rapporte le journal Sabah .

La fondation Hrant Dink, qui se concentre sur la promotion des relations culturelles turco-arméniennes et a été créée à la suite de l’assassinat du journaliste homonyme Hrant Dink, a contacté les autorités après avoir reçu un avertissement anonyme : « Disons simplement que vous devrez fuir ou que vous devrez mourir - et cette fois, ce sera Rakel Dink et l’avocat qui seront visés. »

La police est immédiatement entrée en action et a déterminé que le message avait été envoyé depuis le centre-ville. La branche anti-terroriste de la police locale a ensuite été contactée, avant d’envoyer des équipes samedi matin pour appréhender le suspect à son domicile dans le quartier Bosna Hersek de la ville.

Le 30 mai, le ministère turc de l’Intérieur a également déclaré que l’assaillant qui avait arraché une croix devant une église arménienne à Istanbul avait été arrêté.

« Le provocateur qui a brisé la croix d’une église à Kuzguncuk [quartier du district d’Üsküdar] a été arrêté en 24 heures ; le provocateur qui a envoyé des menaces à la Fondation Hrant Dink a été immédiatement arrêté. Nous n’autoriserons aucune provocation. Faites confiance à la police turque », a déclaré le ministre de l’Intérieur Süleyman Soylu sur son compte Twitter.

La semaine dernière, un homme avait été vu dans des images démontant la croix à l’extérieur de l’église arménienne Surp Krikor Lusavoriç dans le quartier historique de Kuzguncuk, avant de fuir les lieux.

« La police turque est de service et continue de contrecarrer toutes les provocations » a déclaré le porte-parole du parti au pouvoir, Justice et Développement (AKP), Ömer Çelik, sur son compte Twitter.

« La Turquie fera tout son possible pour empêcher la rupture de la fraternité et de la paix entre les Turcs et les membres des communautés minoritaires » a déclaré le 30 mai le directeur de la communication présidentielle, Fahrettin Altun.

Citant le crime de haine contre l’église arménienne Surp Krikor Lusavoriç, il a déclaré que l’incident était « une source de tristesse » et qu’il « ne restera pas impuni » car les autorités suivront le processus judiciaire.

Il a souligné que le gouvernement turc s’opposerait à tout acte portant atteinte à la fraternité en Turquie et a déclaré que son pays ferait « tout ce qu’il peut » pour empêcher la rupture de la paix. Fahrettin Altun a déclaré qu’il avait appelé le président de la Fondation de l’église arménienne Surp Krikor, Edvard Ayvazyan, et a exprimé sa tristesse face à l’incident.