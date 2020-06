COVID 19 : Une situation de plus en plus préoccupante

Vendredi, le nombre de cas de coronavirus enregistrés en Arménie a atteint un nouveau record, le Premier ministre Nikol Pachinian affirmant que son pays a maintenant un taux d’infection plus élevé que l’Iran voisin durement touché par la pandémie de COVID-19.

« La situation de l’épidémie de coronavirus dans le pays continue de se détériorer », a-t-il regretté.

Malgré cela, Pachinian a clairement indiqué que son gouvernement n’envisageait toujours pas de réimposer un confinement à l’échelle nationale. Il a déclaré qu’il continuerait à la place à promouvoir et faire respecter la distance sociale et les règles d’hygiène fixées par les autorités sanitaires.

Le ministère de la Santé avait expliqué dans la matinée que 460 personnes avaient été testées positives au coronavirus au cours des dernières 24 heures. Le précédent record quotidien était de 452 cas signalés le 24 mai. Il a précisé qu’un total de 1100 tests au coronavirus avaient été effectués jeudi.

Le nombre total de cas de COVID-19 enregistrés dans le pays qui compte environ 3 millions d’habitants a ainsi atteint 8 676. Le ministère a également signalé 7 nouveaux décès, ce qui a porté le nombre officiel de morts de l’épidémie à 120.

« Je tiens à souligner qu’en termes de nombre de cas pour 1 million de personnes, nous avons déjà dépassé l’Iran et la France et sommes pratiquement à égalité avec la Russie », a noté Pachinian lors d’un point de presse quotidien à Erevan. « À ce rythme, nous atteindrons l’indicateur italien. »

« La raison de cette situation est le non-respect généralisé des règles anti-épidémiques et l’incapacité de nos concitoyens à prendre les alarmes épidémiologiques suffisamment au sérieux », a-t-il pointé, appelant à nouveau les gens à porter des masques, à pratiquer la distance sociale et à se désinfecter les mains.

Les Arméniens sont obligés de porter des masques dans les magasins, les bus, les taxis et tous les autres espaces publics fermés. Ils doivent également posséder des masques lorsqu’ils se promènent dans les rues ou les parcs.

La police arménienne affirme avoir infligé une amende ou réprimandé ces derniers jours des centaines de personnes ne respectant pas cette exigence. De leur côté, les autorités sanitaires ont ordonné la fermeture d’un jour de nombreux restaurants, magasins et autres commerces bafouant d’autres règles de sécurité.

Les critiques du gouvernement arménien sont sceptiques quant à l’efficacité de cette stratégie pour faire face au virus. Ils pensent que seul un nouveau confinement peut ralentir et finalement arrêter la propagation de la maladie.

Pachinian s’est de nouveau prononcé contre la réimposition de restrictions de verrouillage maintenant. « J’espère qu’il y aura de tels changements dans notre comportement social que nous n’aurons pas à revenir à un confinement strict », a-t-il commenté. « Aucun de nous ne veut un tel scénario. »

« Je tiens à nouveau à assurer que si les citoyens arméniens suivent les règles proposées - à savoir, porter des masques, pratiquer la distanciation sociale, se désinfecter les mains et ne pas se toucher le visage avec des mains non lavées - nous aurons très rapidement des effets positifs. Nous suivrons cette voie le plus longtemps possible », a ajouté le Premier ministre.

Le gouvernement avait émis des ordonnances de séjour à domicile et fermé la plupart des entreprises non essentielles fin mars. Mais il a commencé à assouplir ces restrictions dès la mi-avril. Depuis lors, le nombre quotidien de nouvelles infections au COVID-19 et de décès a considérablement augmenté.

Pachinian a rejeté les arguments selon lesquels son gouvernement a ignoré les avertissements de l’Organisation mondiale de la santé contre une levée rapide des restrictions. « L’Organisation mondiale de la santé est guidée par les normes sanitaires, tandis que l’Arménie, comme de nombreux autres pays, a également des besoins socioéconomiques, financiers et sécuritaires », a-t-il justifié. « De nombreux pays du monde lèvent les blocages malgré le non-respect de ces normes. »

La crise pèse de plus en plus sur le système de santé sous-financé de l’Arménie. Face à l’augmentation du nombre de cas de coronavirus, les autorités sanitaires ont cessé à la fin de la semaine dernière d’hospitaliser ou d’isoler des personnes infectées présentant des symptômes bénins de la maladie, voire aucun symptôme.

Les autorités ont également averti que les unités de soins intensifs des hôpitaux arméniens qui traitent les patients atteints de COVID-19 manquent de lits d’hôpitaux vacants. Arman Hovakimian, directeur du plus grand de ces hôpitaux, a affirmé vendredi que 95% des lits de soins intensifs du centre médical Surp Grigor Lusavorich étaient déjà occupés.

Le ministre de la Santé, Arsen Torosian, a déclaré jeudi que les autorités allaient installer 100 lits supplémentaires à Surp Grigor Lusavorich et dans un autre hôpital d’Erevan au cours du mois prochain.

Torosian a également signalé une pénurie de personnel médical, exhortant davantage de médecins arméniens à rejoindre leurs collègues luttant contre le virus.

« Cela est particulièrement vrai pour les anesthésiologistes et les spécialistes de la réanimation », a-t-il écrit sur Facebook. « Nous en avons le plus besoin car il y a maintenant plus de 350 patients dans un état grave ou critique et qui ont besoin de leurs soins. »