L’école arménienne d’Amman en Jordanie fermera définitivement ses portes à la fin de l’année scolaire

Mauvaise nouvelle venant de la communauté arménienne d’Amman la capitale de la Jordanie où l’école arménienne vient de fermer ses portes. La seule école arménienne de la capitale de Jordanie, l’école Yuzbachian-Gulbenkian va définitivement fermer ses portes à la fin de l’année scolaire 2010-2020. En juillet 2018 des informations circulaient déjà dans les médias arméniens sur la situation difficile de l’école arménienne d’Amman et la décision de fermer l’école était évoquée lors d’une rencontre avec le conseil paroissial et les parents d’élèves. L’école étant fréquentée par 32 élèves la nouvelle d’une fermeture a bien évidemment suscité une grande émotion au sein de la communauté arménienne d’Amman, les enfants étant privés à l’avenir de fréquenter une école arménienne et apprendre à lire et écrire en arménien.

Il est toutefois utile de rappeler que de la communauté arménienne florissante et nombreuse de jadis, aujourd’hui Amman recense seulement quelques dizaines de familles arméniennes, la plupart ayant émigré dans les années 1970 à 1980 vers l’Europe, le Canada, les Etats-Unis et l’Australie.

Au-delà de cette page malheureuse, c’est le questionnement sur l’avenir financier et de fréquentation des écoles arméniennes de la diaspora qui est ainsi mis en lumière. L’école arménienne qui reste une puissante arme contre l’assimilation.

Krikor Amirzayan