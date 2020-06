Un appareil de la compagnie aérienne Armenia effectuera le 4 juin un vol spécial Erévan-Rostov

La compagnie aérienne Armenia airlines effectuera jeudi 4 juin un vol spécial entre Erévan et Rostov (Russie) a indiqué Gevorg Khachatryan le directeur-adjoint de la compagnie sur un post sur sa page facebook. Ce vol obéira sans doute à un rapatriement de citoyens russes vers la Russie au départ d’Erévan et ramènera sans doute en Arménie en retour, des citoyens arméniens bloqués en Russie pour cause d’épidémie du coronavirus. Mais ni la compagnie ni le ministère arménien de la Santé n’ont donné de précisions sur l’objectif de ce vol.

Krikor Amirzayan