L’arméno-américaine Katlyn Chookagian s’impose à Las Vegas en UFC on ESPEN 9 face à Antonina Shevchenko

En combats UFC on ESPEN 9 féminin l’arméno-américaine Katlyn Chookagian (31 ans) s’est imposée sur Antonina Shevchenko (35 ans) représentant la Kirghizie dans un combat samedi dernier à Las Vegas. Katlyn Chookagian « la tornade des rings » qui comptait 14 victoires et 3 défaites dans cette discipline de combat total, a rajouté une victoire de plus à son palmarès en s’imposant facilement face à son adversaire. Les trois juges donnant largement la victoire à l’arméno-américaine sur les scores de 30-25 tous les trois.

Krikor Amirzayan