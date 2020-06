Athena Manoukian (Arménie) a pris la 3e place de l’Eurovision 2020 sur le net

Le concours de la chanson européenne l’Eurovision 2020 qui devait se dérouler à Rotterdam (Pays-Bas) du 12 au 16 mai ayant été annulé, les organisateurs ont procédé le vote des meilleures chansons de l’Eurovision 2020 sur internet. C’est Gjon’s Tears pour la Suisse qui remporta ce titre virtuel, devant Samanta Tina la représentante de la Lituanie…et Athena Manoukian la représentante de l’Arménie qui termine ainsi à la 3e place avec sa chanson « Chains on you ». Information communiquée par Sputnik Armenia et riafan.ru.

41 pays participaient à ce concours sur le net. La chanson d’Athena Manoukian étant jugée parmi les favorites de l’Eurovision 2020 se trouve ainsi que le podium du trio des meilleurs chansons.

L’an prochain Athena Manoukian sera autorisée à représenter l’Arménie si le jury arménien de l’Eurovision lui donneront leur accord. Mais elle devra présenter une nouvelle chanson.

Krikor Amirzayan