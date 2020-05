Le Khatchkar, croix de pierre arménienne de Denver (Etats-Unis) vandalisé

Le Khatchkar (croix de pierre arménienne) placé à Denver, capitale de l’Etat du Colorado, au centre des Etats-Unis et dédié au génocide arménien a été vandalisé. Information diffusée par le politologue arménien Souren Sargsyan. Cette dégradation de la stèle serait d’après ce dernier dans le cadre des désordres et violences en cours aux Etats-Unis. Le Khatchkar avait été inauguré en 2014 dans un jardin par la Fondation de la jeunesse d’Arménie et la communauté arménienne de Denver.

Krikor Amirzayan