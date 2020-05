Le Turc qui avait adressé des menaces de mort à Rakel Dink l’épouse de Hrant Dink arrêté à Konya

Le journal arménien « Agos » paraissant à Istanbul et fondé par Hrant Dink informe comme nombre de médias turcs que l’homme soupçonné d’avoir proféré par lettre des menaces de mort contre Rakel Dink l’épouse de Hrant Dink a été arrêté par la police turque. Le turc qui avait également adressé des menaces de mort aux membres de la Fondation Dink est originaire de Konya, fief du nationalisme turc. Par le passé il était déjà condamné pour « menaces et blessures volontaires ». Rappelons que le 29 mai la Fondation Hrant Dink avait affirmé avoir reçu une lettre de menace par un inconnu destinée aux membres de la Fondation ainsi qu’à l’épouse de Hrant Dink et son avocat.

Espérons que l’homme arrêté ne pose pas de photos sur les réseaux sociaux en compagnie de la police ou des gendarmes turcs...comme ce fut le cas d’Ogün Samsat l’assassin de Hrant Dink.

Information issue de Hyetert traduite par Khrosrof Iliozer.

Krikor Amirzayan