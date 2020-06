Nikol Pashinyan appelle à l’introduction d’un système unifié de déclaration individuelle des revenus

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré que le moment était venu d’introduire un mécanisme unifié permettant aux individus de déclarer leurs revenus.

S’exprimant dans un streaming Facebook, Nikol Pashinyan a déclaré que plusieurs modifications législatives importantes étaient en cours d’élaboration afin d’améliorer le système fiscal national. Selon le Premier ministre, ces changements visent à accroître le potentiel du pays et à réviser les relations juridiques entre le citoyen et l’État.

« Nous devons revoir nos relations et nos idées sur le budget du gouvernement. Le budget est une « poche commune brute », où les fonds sont accumulés pour financer les dépenses publiques », a déclaré Nikol Pashinyan.

Il a noté que les citoyens exigeaient à juste titre depuis de nombreuses années et continuent d’exiger la transparence du gouvernement. Il a exprimé l’avis que la composition actuelle du pouvoir exécutif est la plus transparente parmi tous les gouvernements qui existaient en Arménie.

« D’un autre côté, je pense que la transparence devrait devenir une façon de penser nationale, une mentalité », a-t-il déclaré, notant que la volonté politique est très importante pour la mise en œuvre cohérente de tous les programmes.

Nikol Pashinyan a souligné que lors de la mise en œuvre d’un ensemble de programmes destinés à surmonter les conséquences sociales de la crise du coronavirus, le gouvernement était confronté au problème d’une assistance ciblée en raison de l’absence de déclaration de revenus et de biens par des particuliers.

« Donc, en effet, le moment est venu d’introduire un système permettant aux citoyens de déclarer leurs revenus et de mettre en œuvre de telles réformes, une volonté politique sérieuse est nécessaire, et nous l’avons », a déclaré Nikol Pashinyan.