Un député ukrainien appelle le Parlement d’Ukraine à reconnaitre le génocide des Arméniens

Le député ukrainien Artiom Dmitriuk du groupe politique « Serviteur du Peuple » à la Rada (Parlement) d’Ukraine a appelé les députés à reconnaitre le génocide arménien réalisé dans l’Empire ottoman entre 1915 et 1922 selon le site Analikita.UA.net. Le texte aurait été soumis par une association dirigée par Souren Petrosyan. Artiom Dmitriuk président du groupe parlementaire d’amitié Ukraine-Arménie a affirmé à l’adresse des députés ukrainiens « Le génocide des Arméniens est reconnu par de nombreux pays et organisations internationales. Et pour moi, il est incompréhensible que notre pays ne soit pas dans la liste des pays qui reconnaissent ce génocide ». Le député ukrainien a également affirmé l’importance de cette reconnaissance pour la communauté arménienne d’Ukraine. Les Arméniens qui seraient au nombre de 500 000 en Ukraine.

Krikor Amirzayan