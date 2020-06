Joaquín Caparrós : ​​J’aimerais voir plus de joueurs arméniens dans nos équipes

L’entraîneur-chef de l’équipe nationale de football arménienne Joaquín Caparrós, qui ne peut pas venir en Arménie en raison de la fermeture des frontières mais il regarde les matchs de la Premier League arménienne à la télévision.

S’adressant à la Fédération de football d’Arménie, l’entraîneur a partagé ses impressions sur la 18e journée de la Premier League arménienne.

« Les joueurs ne sont pas en bonne forme à cause de cette pause. Le manque de rythme de jeu et d’entraînement est la raison pour laquelle ils ne sont pas aussi compétitifs qu’ils peuvent l’être. Plus ils jouent, plus les conditions de jeu reviendront », a déclaré Joaquín Caparrós. .

« J’ai surtout aimé le FC Ararat-Arménie. Ce n’est pas surprenant, car ce sont des champions en titre. Quoi qu’il en soit, je serais plus heureux si plus de joueurs arméniens jouent dans nos clubs, ce qui facilitera la sélection de l’équipe nationale arménienne. Nous devons regarder plus de matchs, de préférence depuis le stade, afin d’avoir une meilleure compréhension du niveau des joueurs », a-t-il ajouté.