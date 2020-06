Le représentant Cox demande de l’aide pour l’Arménie et au déminage en Artsakh

Alors que la Chambre des représentants commence ses travaux sur ses projets de loi de crédits annuels pour financer les programmes fédéraux au cours de l’exercice 2021, le représentant TJ Cox (CA-21) a activement fait pression pour que les priorités de la communauté arméno-américaine soient inclus dans ce processus.

« Je suis fier de soutenir un ensemble de crédits qui fait progresser une priorité politique de la communauté arméno-américaine dynamique dans la vallée centrale. En tant que fier membre du Caucus arménien du Congrès, je sais de première main à quel point ces ressources fédérales sont importantes pour la sécurité et la prospérité du Haut-Karabagh », a déclaré le représentant Cox.

« Les questions importantes pour la communauté arméno-américaine de mon district sont une priorité pour moi, et je continuerai à soutenir les efforts pour investir dans la paix, tout en créant une relation positive entre les États-Unis, l’Arménie et l’Artsakh », a-t-il ajouté.

Le représentant TJ Cox a plaidé pour ses constituants du patrimoine arménien dans la vallée centrale depuis le premier jour et continuera de le faire sur des questions qui concernent la communauté arménienne telles que l’aide américaine à l’Arménie et à l’Artsakh, et pour les efforts de déminage.