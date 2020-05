Nikol Pachinian : l’Arménie compte 359 patients atteints du coronavirus en situation grave et 58 extrêmement grave

Les journées qui viennent risquent fort d’alourdir le nombre de décès du coronavirus en Arménie. Hier samedi 30 mai le Premier ministre Nikol Pachinian a révélé que l’Arménie recensait à ce jour 358 malades graves infectés par le coronavirus et 58 cas de patients dont l’état est jugé très grave. Par ailleurs 15 malades sont sous respirateurs artificiels.

Le Premier ministre arménien a reconnu que le nombre de malades graves et extrêmement graves était assez important et les services de réanimation en Arménie travaillaient avec un régime assez lourd.

Krikor Amirzayan