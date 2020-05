Le vol spécial New Delhi-Erévan-New Delhi ramena d’Inde 23 citoyens arméniens et rapatria en Inde 130 étudiants indiens

Vendredi 29 mai par un vol spécial entre New Delhi et Erévan, un vol organisé par l’Ambassade d’Arménie en Inde et le gouvernement indien, 23 citoyens arméniens sont Arrivés en Arménie. Dans le sens Erévan-New Delhi, 130 étudiants indiens qui étudiaient dans les universités d’Arménie sont rentrés en Inde. Le ministère arménien des Affaires étrangères remercie le gouvernement indien pour la parfaite coordination dans l’organisation de ce vol New Delhi-Erévan-New Delhi rapatriant de chaque côté des citoyens arméniens et indiens.

Krikor Amirzayan