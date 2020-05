Le ministre azéri de la Défense aurait reconnu que l’Azerbaïdjan a échoué en avril 1994 dans son attaque de l’Artsakh

Shushan Stepanyan la porte-parole du ministère arménien de la Défense a affirmé dans un message posté sur facebook le samedi 30 mai que le ministre azéri de la Défense Zakir Hasanov avait reconnu la défaite de l’Azerbaïdjan en avril 2016 lors de l’attaque contre l’Artsakh.

« Aujourd’hui Zakir Hasanov le ministre de la Défense de l’Azerbaïdjan a tenu une réunion pour reconnaitre preuves à l’appui que lors des opérations militaires d’avril 2016 c’était l’Azerbaïdjan qui avait pris l’initiative de l’attaque (…) il a reconnu qu’ils n’étaient pas satisfaits des résultats de cette attaque et ils n’ont pas réglé le problème qui leur était posé » a indiqué Shushan Stepanyan. L’objectif étant bien évidemment de défaire l’armée arménienne et réoccuper le territoire de l’Artsakh par la force. Zakir Hasanov a affirmé qu’il répondra personnellement comme hier à toute question relative au sang versé par les soldats arméniens et azéris…

Shushan Stepanyan a rappelé également les déclarations guerrières des dirigeants azéris « qui en même temps depuis longtemps se complaisent à ce statut de paix dans la région ».



Elle affirme que « dans le cas contraire les forces armées arméniennes par leur motivation et leur professionnalisme qui se traduiront par des coups encore plus forts seront amenés à multiplier les évènements de 1994 pour défendre la sécurité collective de l’Arménie et de l’Artsakh ».

Krikor Amirzayan