Le président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan a signé l’ordre de l’appel de l’été au service militaire des hommes de 18 ans révolus au 30 juin

La président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan a signé le 30 mai l’ordre de l’appel sur les drapeaux de l’été 2020. Selon cet ordre en juillet et août les jeunes qui ont terminé leur 18e année au 30 juin 2020 devront intégrer l’armée arménienne de l’Artsakh et réaliser leurs obligations du service militaire. Seront appelés l’ensemble des hommes qui remplissent ces conditions, il en est ainsi des étudiants qui ont au-delà de leur majorité à 18 ans suivi des études universitaires. Ils auront jusqu’au 15 juillet pour se présenter à l’armée et ceux qui seront munis de certificats prouvant qu’ils réalisent des études supérieures devront les présenter pour décaler la date de leur incorporation à l’armée.

Krikor Amirzayan