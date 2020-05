Des organisations arméniennes et grecques appellent l’UNESCO à répondre à la menace de la Turquie contre le statut de Sainte-Sophie

Les ONG Pour la défense des chrétiens (IDC), le Comité national arménien d’Amérique (ANCA) et le Hellenic American Leadership Council (HALC) ont appelé l’UNESCO à répondre à la menace persistante de la Turquie de violer le statut de Sainte-Sophie en tant que site du patrimoine mondial de l’UNESCO et de convertir le musée en une mosquée, rapporte Pappas Post .

Cette semaine, le régime d’Erdogan a ciblé Sainte-Sophie - ou l’église de la Sainte Sagesse - dans le cadre de sa longue campagne pour la convertir en mosquée. Construite par l’empereur byzantin Justinien I, Sainte-Sophie a servi de siège au patriarche œcuménique.

Elle a été convertie en mosquée lorsque Constantinople est tombée sous l’empire ottoman. Le premier président turc, Kemal Ataturk, a sécularisé Sainte-Sophie et l’a ouverte en tant que musée. En 1985, l’UNESCO a désigné Sainte-Sophie - en tant que composante des zones historiques d’Istanbul - site du patrimoine mondial.

Selon Toufic Baaklini, président et président d’IDC, « Sainte-Sophie est l’un des sites les plus historiquement chrétien du monde. Il ne doit pas être utilisé comme un pion politique. La Turquie continue de nier le génocide qu’elle a infligé à ses minorités chrétiennes et elle continue d’insulter davantage sa population chrétienne en menaçant de changer le statut de cette cathédrale chrétienne historique. »

« La décision d’Erdogan de changer le statut de Sainte-Sophie - l’emblème chrétien emblématique de Constantinople - reflète et renforce la volonté d’un siècle de la Turquie d’effacer le vaste patrimoine culturel et religieux des Arméniens, des Grecs, des Assyriens et d’autres nations chrétiennes indigènes exilées à travers le territoire de la Turquie moderne », a déclaré le directeur exécutif de l’ANCA, Aram Hamparian.

« C’est pire qu’un coup politique », a déclaré le directeur exécutif de HALC, Endy Zemenides. « Erdogan et ses fonctionnaires utilisent la politique du coup de sifflet et font appel à une minorité qui considère le christianisme comme un ennemi. Sainte-Sophie fait partie de tout notre patrimoine, et l’UNESCO ne peut pas laisser la Turquie l’utiliser pour se diviser, d’autant plus que la Turquie devrait assumer la présidence d’un autre organe des Nations Unies cet automne. »

L’IDC, ANCA et HALC lanceront la semaine prochaine une initiative de plaidoyer pour la défense du statut de patrimoine mondial de Sainte-Sophie.