Selon le New York Times la finale de la Ligue des Champions 2020 qui devait se dérouler à Istanbul en juin se déroulera à Lisbonne

Selon le New York Times la finale de la Ligue des Champions 2020 qui devait se dérouler en juin à Istanbul n’aura pas lieu. La raison est la situation difficile de la Turquie touchée pleinement par le coronavirus. Selon toute probabilité la finale se tiendra à Lisbonne (Portugal). Mais Istanbul gardera dans les prochaines années l’avantage d’organiser une finale de la Ligue des Champions. L’UEFA examine le dossier pour l’organisation des demi-finales en un seul match et d’une finale en Allemagne.

Après la finale très critique de l’Europa League l’an dernier à Bakou -entre Arsenal et Chelsea- l’Arménie désire également organiser à Erévan une finale européenne. Elle s’était engagée à construire dans les trois ans un stade répondant aux normes de l’UEFA pour une finale.

Krikor Amirzayan