La Géorgie envoie en signe de solidarité 4 000 masques médicaux en Arménie

La Géorgie a offert à l’Arménie 4 000 masques médicaux de fabrication locale a indiqué News-Georgia. Ces masques qui représentent la première livraison à l’Arménie sont réalisés par la société New Technologie Impex. Ces masques furent offerts à l’Arménie par la Géorgie « en signe d’une amitié très ancienne et de la coopération entre les deux pays » ont affirmé les organisateurs de ce don de solidarité. Ils furent envoyés au président arménien, au ministre de la Santé et aux représentants des entreprises. L’Arménie a remercié la Géorgie pour ce geste de solidarité. A noter que New Technologie Impex produit des masques aux normes européennes à raison de 12 millions par mois.

Krikor Amirzayan