L’individu qui avait arraché et jeté à terre la croix de l’église arménienne d’Istanbul arrêté et relâché au bout de deux heures par la police

L’individu qui avait profané l’église arménienne Sourp Krikor Loussavoritch à Istanbul en arrachant et jetant à terre une croix arménienne et qui a été arrêté hier vendredi…a été relâché par la police 2 heures après son interrogatoire au commissariat. La police turque, après avoir visionné la vidéo de la profanation a jugé qu’elle pouvait remettre en liberté le vandal ! En Turquie les actes anti-arméniens ou anti-chrétiens sont non seulement condamnés…mais encouragés. Une Turquie qui assume ses fondamentaux anti-arméniens et anti chrétiens sur lesquels elle se construit depuis plus de cent ans.

Krikor Amirzayan