Conseil paroissiale de l’église apostolique de Beaumont

Nous avons le plaisir de vous confirmer notre annonce de la semaine dernière quant à l’assouplissement des restrictions gouvernementales. Elles nous permettent d’assurer en bon ordre la reprise de nos cérémonies religieuses à partir du dimanche 31 mai, jour de la Pentecôte, à 10h.

Le Père Archen vous avait préparé dans son homélie du 24 mai à cette heureuse alternative. Vous exhortant de nous aider en appliquant sans déroger à toutes les consignes d’hygiène sanitaire et de distanciation seules capables de protéger l’ensemble des Fidèles ainsi que les Serviteurs de l’Eglise.

Ces règles sont simples, aujourd’hui connues de tous puisque appliquées depuis maintenant 2 mois. Issues du bon sens, elles vous seront à nouveau édictées, publiées et affichées à l’entrée de la Paroisse. Elles s’imposent à nous sans réserve. Des conseillers paroissiaux vous accompagneront pour leur mise en œuvre.

Un principe de base dès votre entrée dans la Cour de l’Eglise :

▶️ Masque obligatoire pour tous à partir de 11 ans.

▶️ Utilisation du gel hydro-alcoolique

▶️ Les enfants en bas âge seront au bras de leurs parents. Les poussettes seront disposées à l’extérieur dans la cour de l’Eglise. Quant aux autres enfants ils seront en connaissance de cause, eu égard aux risques encourus, sous le contrôle et l’entière responsabilité de leurs parents.

▶️ Le respect des règles de distanciation nous a conduit à limiter la capacité d’accueil sur chaque banc à 4 personnes. Une signalétique adaptée vous permettra de trouver votre place assise. Cette règle conjuguée à la réglementation des Etablissements recevant du public limite l’accès à l’espace sacré Paroissial à 92 personnes assises. Deux conseillers paroissiaux auront la charge de contrôler ces flux, merci de bien vouloir les aider dans leur tâche. Dans tous les cas, pour des raisons sanitaires l’Office religieux se déroulera sans climatisation. Les portes et fenêtres resteront ouvertes permettant une ventilation constante des locaux et la possibilité dans le cas d’une fréquentation importante de suivre la messe de l’extérieur à partir du parvis en respectant bien évidement la distanciation d’un mètre.

▶️ Pour ce qui est de l’Office proprement dit vous serez comme à l’accoutumée guidée par les propos et annonces ponctuelles du Père Archen.

▶️ Suivant une bulle pontificale complétée par des recommandations Diocésaines :

🙏 Les salutations de Paix (Vortchouyn douk mimyantz) se feront sans porter l’accolade juste en inclinant la tête sans contact physique.

🙏 Il n’y aura pas de communion, ce jusqu’à nouvel ordre, certainement pas avant le mois de septembre. Celles et ceux qui souhaitent prendre une communion personnelle devront se mettre en rapport pour un rendez vous avec le Père Archen.

🙏 Le « Mas » préparé dans les conditions sanitaires requises, mis en sachet personnalisé par Yereskin, sera distribue dans l’Eglise par un Diacre au cours de « Der voghomia ».

🙏 Les plateaux dédiés aux offrandes vous seront proposés avec la prudence nécessaire par deux Diacres serviteurs de l’Eglise à 11h30. En l’absence de ressources, après deux mois de confinement notre Paroisse à plus que jamais besoin de vos gestes généreux.

🙏 En fin de Messe et ce jusqu’à nouvel ordre nous n’embrasserons pas la Sainte Bible ni La Croix.

Nous quitterons les lieux et rejoindrons le parking dans le calme sans causer de gêne et de risques inutiles à partir de concentrations ou d’attroupements qui ne seraient pas de circonstance.

🙏Sachant qu’il n’y a pas de solution parfaite, nous savons compter sur votre coopération et votre sens des responsabilités afin que notre Paroisse jusqu’à ce jour épargnée par le Covid19 ne deviennent pas par notre imprudence un cluster de la propagation du coronavirus.

Gilbert Derderian

Président du Conseil Paroissial

Saint Grégoire l’Illuminateur de Beaumont